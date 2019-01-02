Симферополь назвали российским городом на американском телеканале (ФОТО)

Американский телеканал ошибся, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n116375-simferopol-nazvali-rossiyskim-gorodom-na-amerikanskom-telekanale-foto.html

Racurs.ua

Американский телеканал CNN допустил политико-географическую ошибку и назвал Симферополь территорией России.

Столицу аннексированного украинского Крыма на сайте телекомпании «перекрестили» в материале о праздновании Нового года в разных странах мира.

Журналисты CNN собрали фотографии празднеств и в коллекцию попал также фейерверк в оккупированном Симферополе.

Однако фото российского автора Сергея Малгавка из информагентства ТАСС опубликовали с такой ​​подписью: «В центре города запустили фейерверки. Симферополь, Россия».

CNN позаимствовала фотографию у фотоагентства Getty Images. Первая реакция посольства Украины в США в Твиттер была такой:

«Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь — украинский город в оккупированном Россией Крыму».

Это не первая политико-географическая ошибка журналистов, менеджеров или маркетологов, связанная с неправильным указанием принадлежности Крыма.

Компания Coca-Cola в 2016 году извинилась перед россиянами за карту РФ без Крыма. А вот издательство Оксфорда выпустило учебник с Крымом в составе РФ. В 2017 году New York Times изобразила украинский Крым как «спорную» территорию.

В январе 2018 года в Португалии туристический сайт опубликовал карту Украины без Крыма, а в парижском магазине нашли глобусы с Украиной без Крыма. В мае в ЦУМе Минска сняли с продажи глобусы с обозначенным на них украинским Крымом. Активисту одной из белорусских оппозиционных партий объяснили, что такая модель Земли уже неактуальна.

В большинстве случаев вмешательство украинских дипломатов приводило к исправлению ошибок.