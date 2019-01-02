Сімферополь назвали російським містом на американському телеканалі (ФОТО)

Американський телеканал помилився, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n116375-simferopol-nazvaly-rosiyskym-mistom-na-amerykanskomu-telekanali-foto.html

Racurs.ua

Американський телеканал CNN припустився політико-географічної помилки й назвав Сімферополь територією Росії.

Столицю анексованого українського Криму на сайті телекомпанії «перехрестили» у матеріалі про святкування Нового року в різних країнах світу.

Журналісти CNN зібрали фотографії святкувань і до колекції світлин потрапив й феєрверк в окупованому Сімферополі.

Однак фото російського автора Сергія Малгавка з інформагентства ТАСС має такий підпис: «У центрі міста запустили феєрверки. Сімферополь, Росія».

CNN запозичив світлину у фотоагентства Getty Images. Перша реакція посольства України в США у Твіттер була такою:

«Ми сподіваємося, що наші друзі з CNN будуть краще перевіряти факти і обирати контент. Сімферополь — українське місто в окупованому Росією Криму».

Це не перша політико-географічна помилка журналістів, менеджерів чи маркетологів, пов’язана із неправильним вказанням приналежності Криму.

Компанія Coca-Cola у 2016 році вибачилася перед росіянами за карту РФ без Криму. А от видавництво Оксфорда випустило підручник з Кримом у складі РФ. У 2017 році New York Times зобразила український Крим як «спірну» територію.

У січні 2018 року у Португалії туристичний сайт опублікував карту України без Криму, а у паризькій книгарні знайшли глобуси з Україною без Криму. У травні в ЦУМі Мінська зняли з продажу глобуси з позначеним на них українським Кримом. Активісту однієї з білоруських опозиційних партій пояснили, що така модель Землі вже не актуальна.

У більшості випадків втручання українських дипломатів призводило до виправлення помилок.