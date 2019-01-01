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Жуткое ДТП в Николаевской области, фото — Национальная полиция
Жуткое ДТП в Николаевской области унесло жизни восьми человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n116346-jutkoe-dtp-v-nikolaevskoy-oblasti-uneslo-jizni-vosmi-chelovek-foto-video.htmlRacurs.ua
Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло утром 1 января в Николаевской области.
Как сообщили в Национальной полиции, столкновение произошло в 11.00 на трассе Днепр — Николаев.
На выезде из пгт Казанка произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Opel Astra (Опель Астра) и Mazda-6 (Мазда).
В «Мазде» ехали супруги из Казанки. Водитель, 40-летний мужчина, погиб на месте, его 23-летняя жена с многочисленными травмами доставлена в больницу.
В «Опеле» ехала большая семья — также жители Казанковского района. 39-летний водитель и шесть пассажиров — трое взрослых и трое детей пяти, 13-ти лет и семимесячный младенец — погибли.
Еще одну девочку без сознания доставили в больницу.
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