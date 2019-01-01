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Ракурс
Жуткое ДТП в Николаевской области, фото — Национальная полиция

Жуткое ДТП в Николаевской области унесло жизни восьми человек (ФОТО, ВИДЕО)

1 янв 2019, 16:30
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Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло утром 1 января в Николаевской области.

Как сообщили в Национальной полиции, столкновение произошло в 11.00 на трассе Днепр — Николаев.

На выезде из пгт Казанка произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Opel Astra (Опель Астра) и Mazda-6 (Мазда).

Жуткое ДТП в Николаевской области

В «Мазде» ехали супруги из Казанки. Водитель, 40-летний мужчина, погиб на месте, его 23-летняя жена с многочисленными травмами доставлена в больницу.

В «Опеле» ехала большая семья — также жители Казанковского района. 39-летний водитель и шесть пассажиров — трое взрослых и трое детей пяти, 13-ти лет и семимесячный младенец — погибли.

Еще одну девочку без сознания доставили в больницу.

Жуткое ДТП в Николаевской области

Жуткое ДТП в Николаевской области

Источник: Ракурс


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