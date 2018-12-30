В центре Киева автобус с военнослужащими столкнулся с элитным автомобилем Mercedes (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116298-v-centre-kieva-avtobus-s-voennoslujaschimi-stolknulsya-s-elitnym-avtomobilem-mercedes-video.htmlRacurs.ua
Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке бульвара Шевченко в Киеве. Столкнулись элитный Mercedes (Мерседес) и автобус с военнослужащими.
На место происшествия прибыли кареты скорой помощи. Медики не обнаружили у людей серьезных травм. Пока неизвестно, пострадал ли кто в результате ДТП. О происшествии сообщило сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.
Значительные повреждения получил автомобиль «Мерседес». Некоторые повреждения были зафиксированы и на автобусе.
Очевидцы утверждают, что столкновение произошло из-за того, что водитель «Мерседеса» начал двигаться на желтый свет светофора. Свидетели аварии сообщили, что автобус на перекрестке также тронулся раньше времени.
Напомним, в ночь с 29 на 30 декабря на перекрестке вблизи сел Давыдковцы и Прибужское Хмельницкого района Хмельницкой области грузовик съехал с автодороги на обочину и врезалась в недействующее кафе. В результате инцидента погибли три человека, еще два тяжело травмировались.