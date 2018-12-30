В центре Киева автобус с военнослужащими столкнулся с элитным автомобилем Mercedes (ВИДЕО)

Авария в Киеве. Фото: сообщество dtp.kiev.ua в Facebook

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Racurs.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке бульвара Шевченко в Киеве. Столкнулись элитный Mercedes (Мерседес) и автобус с военнослужащими.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи. Медики не обнаружили у людей серьезных травм. Пока неизвестно, пострадал ли кто в результате ДТП. О происшествии сообщило сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Значительные повреждения получил автомобиль «Мерседес». Некоторые повреждения были зафиксированы и на автобусе.

Очевидцы утверждают, что столкновение произошло из-за того, что водитель «Мерседеса» начал двигаться на желтый свет светофора. Свидетели аварии сообщили, что автобус на перекрестке также тронулся раньше времени.

Напомним, в ночь с 29 на 30 декабря на перекрестке вблизи сел Давыдковцы и Прибужское Хмельницкого района Хмельницкой области грузовик съехал с автодороги на обочину и врезалась в недействующее кафе. В результате инцидента погибли три человека, еще два тяжело травмировались.