Последствия ДТП в Киеве, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214265-v-kieve-mercedes-vletel-v-podzemnyy-perehod-chetvero-pogibshih-foto.html

Ракурс

У Солом’янському районі Києва сьогодні, 5 червня, сталася смертельна ДТП.

5 червня на Чоколівському бульварі автомобіль виїхав на пішохідну частину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередніми даними, загинули 4 людини. Водія затисло понівеченими конструкціями автомобіля, — розповіли у відомстві. — Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували чоловіка та передали його медикам.

У Telegram-каналі поліції Києва повідомляється, що аварія сталася близько 17.30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону, — розповіли в поліції. — Попередньо встановлено, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми.

На місці події працює слідчо-оперативна група, цсі обставини встановлюються.

Агентство УНН повідомляє, що автомобіль «Mercedes-Benz C300» на великій швидкості виїхав за межі проїзної частини дороги та вʼїхав у підземний перехід. На місці події загинуло четверо громадян — жінка та троє чоловіків, ще троє отримали травми.

Джерело: ДСНС, Нацполіція, УНН