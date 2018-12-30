В Хмельницкой области грузовик протаранил кафе, три человека погибли (ФОТО)

Место инцидента фото: ГСЧС

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Racurs.ua

В Хмельницкой области грузовик, который двигался из Одессы в направлении Хмельницкого, съехал с автодороги Р-12 «Стрый — Знаменка» на обочину и врезался в недействующее кафе.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 декабря на перекрестке вблизи сел Давыдковцы и Прибугское Хмельницкого района.

В результате инцидента погибли три человека, еще двое тяжело травмированы. Все пострадавшие — мужчины, которые находились в кабине грузовика. В частности, погиб 38-летний водитель транспортного средства.

Отмечается, что достать двух травмированных мужчин из поврежденной кабины грузовика спасатели смогли только применив специальные средства. Пострадавших доставили в Хмельницкую областную больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По факту гибели людей в результате ДТП открытое уголовное производство.

Напомним, в Киеве в ночь на 23 июля этого года грузовик въехал в здание кафе на улице Искровской. В этот момент в заведении никого не было. По словам очевидцев, в грузовике находились водитель и двое пассажиров, которые оставили свое транспортное средство на месте ДТП и сбежали в направлении улицы Ереванской.