На Хмельниччині вантажівка протаранила кафе, три людини загинули (ФОТО, ВІДЕО)

Місце інциденту, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n116291-na-hmelnychchyni-vantajivka-protaranyla-kafe-try-ludyny-zagynuly-foto-video.html

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У Хмельницькій області вантажівка, яка рухалася з Одеси в напрямку Хмельницького, з’їхала з автодороги Р-12 «Стрий — Знам’янка» на узбіччя та врізалася в недіюче кафе.

Інцидент стався в ніч з 29 на 30 грудня на перехресті поблизу сіл Давидківці та Прибузьке Хмельницького району.

Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще двоє важко травмувалися. Усі постраждалі — чоловіки, які перебували в кабіні вантажівки. Зокрема, загинув 38-річний водій транспортного засобу.

Зазначається, що дістати двох травмованих чоловіків з пошкодженої кабіни вантажівки рятувальники змогли лише застосувавши спеціальні засоби. Постраждалих відвезли до Хмельницької обласної лікарні.

Наразі обставини інциденту встановлюються. За фактом загибелі людей внаслідок ДТП відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 23 липня цього року вантажівка в’їхала в будівлю кафе на вулиці Іскрівській. У цей момент у закладі нікого не було. За словами очевидців, у вантажівці перебували водій та двоє пасажирів, які залишили свій транспортний засіб на місці ДТП і втекли в напрямку вулиці Єреванської.