Главные события 2018-го: как этот год изменил Украину (ФОТО, ВИДЕО)

Фото: "Ракурс"

https://racurs.ua/n116265-glavnye-sobytiya-2018-go-kak-etot-god-izmenil-ukrainu-foto-video.html

Racurs.ua

В 2018 году произошла череда событий, которые всколыхнули Украину. Наконец-то был обновлен состав ЦИК, православная церковь получила томос и шанс на объединение в единую религиозную структуру, Россия захватила моряков ВМС ВСУ в Керченском проливе, продолжая свою агрессивную политику и отказываясь идти на контакт в вопросе освобождения пленных граждан Украины. В ответ парламент разорвал договор о дружбе с Москвой. Киев также бойкотировал чемпионат мира по футболу, летом состоявшийся в РФ.

Впервые за четыре года в 10 областях страны на протяжении месяца действовало военное положение. Уже традиционно для последних лет горели склады боеприпасов — на этот раз в Черниговской области. Антитеррористическая операция весной трансформировалась в операцию Объединенных сил, а приветствие военнослужащих изменилось на «Слава Украине!».

Сенцов объявил голодовку, которая продлилась 145 дней. В Киеве убили правозащитницу Ирину Ноздровськую, не убили российского журналиста Аркадия Бабченко. В Херсоне облили кислотой Екатерину Гандзюк — спустя несколько месяцев она умерла в больнице. Продолжались нападения на активистов.

Из Украины выдворили грузинского политика Михаила Саакашвили. Арестовали нардепа Надежду Савченко и политика из окружения одиозного Виктора Медведчука Владимира Рубана, которым инкриминировали подготовку теракта в Верховной Раде и правительственном квартале.

Выросли цены на газ для населения. Началась медицинская реформа — украинцы впервые выбирали семейных врачей. Верховная Рада приняла закон о «евробляхах», который не понравился многим владельцам таких авто. Диппредставительства Будапешта активизировали выдачу венгерских паспортов на Закарпатье (никогда такого не было, и вот опять).

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, по примеру бывшего главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, с помощью суда восстановился в должности. Журналисты обнародовали расследование в отношении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, согласно которому у его родственников есть российские паспорта, а семья владеет имуществом на 8 млн долл. Никто, в принципе, и не удивился, помимо самого Семочко.

Страна понемногу входила в предвыборный период. На политарене «старые песни о главном» запели Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый и другие политики, произошел раскол в «Оппозиционном блоке». К тем, кто на реалиях украинской политики успел зубы съесть, неожиданно присоединились звезды шоу-бизнеса — Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук (здесь мы не уникальны, президентом Гватемалы в этом году стал комик, а Арнольд Шварценеггер в свое время руководил Калифорнией).

Подытожим ключевые события года в жизни Украины:

Томос

2018-й стал годом значительного прогресса в религиозных вопросах. 29 ноября на заседании синода Вселенского патриархата был одобрен текст томоса об автокефалии украинской церкви. Затем в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором создали Православную церковь Украины и избрали ее предстоятеля — митрополита Епифания. В Константинополе ждут объединения УПЦ КП, УПЦ МП и Украинской автокефальной церкви. Ожидается, что 6 января, накануне Рождества, Епифаний получит томос из рук Вселенского патриарха.

Трансформация АТО в ООС, захват моряков на Азове и военное положение

Весной в Украине официально завершилась антитеррористическая операция на Донбассе, которая длилась четыре года, и началась операция Объединенных сил. Руководство действиями силовиков отныне возложено на Вооруженные силы Украины, а не СБУ, как было прежде. ООС распространяется на Луганскую и Донецкую области и азовское побережье. Эти территории разделены на три зоны безопасности: «зеленую», «желтую» и «красную».

В течение года одни из самых активных боевых действий были проведены в районе Светлодарской дуги. 24 ноября украинские защитники полностью освободили село Розсадки в Бахмутском районе, сместив линию фронта почти на 1,5 км.

25 ноября военные РФ в Керченском проливе атаковали и захватили три корабля ВМС и 24-х военнослужащих. Позже всех украинцев оккупационный суд Крыма арестовал на два месяца — до 25 января. Граждан Украины тайно перевезли в Москву, где бросили в СИЗО. Все моряки признали себя военнопленными.

В связи с агрессией России в Азовском море было принято решение ввести в 10-ти областях страны военное положение, которое начало действовать 26 ноября и завершилось 26 декабря. В этот же день президент Петр Порошенко заявил, что нет оснований для продления действия особого периода.

Голодовка Сенцова и блокирование Россией вопроса обмена пленными

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России к 20-ти годам тюремного заключения по фейковым обвинениям в якобы подготовке терактов в аннексированном Крыму, 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, которых незаконно удерживает Россия. Сенцов прекратил голодовку 6 октября, назвав этот шаг «вынужденным из-за угрозы насильственного кормления». Его голодовка длилась 145 дней.

Вместе с тем, в этом году не сдвинулся с мертвой точки вопрос обмена пленными, которых удерживают террористы ОРДЛО на подконтрольной России территории Донбасса. В тюрьмах РФ продолжают находиться граждане Украины, которым были вынесены политически мотивированные приговоры.

Убийства Ноздровской и Гандзюк, нападения на активистов

1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области была убита правозащитница Ирина Ноздровская. Впоследствии правоохранители задержали Юрия Россошанского, сын которого в сентябре 2015 года на смерть сбил на автомобиле сестру Ноздровской. Сейчас продолжаются заседания суда по этому делу.

31 июля на активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк было совершено нападение с использованием серной кислоты. Женщина получила ожоги 40% кожи и умерла 4 ноября в результате полученных травм. После смерти активистки полиция переквалифицировала ее дело на «законченное убийство». Уголовное производство расследуется как «умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, по заказу, по предварительному сговору группой лиц».

Убийство Гандзюк связывают с разоблачением активисткой коррупционных схем на Херсонщине. В свою очередь, в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия, которая анализирует этот инцидент и ряд других нападений на активистов, число которых значительно возросло в 2018 году.

«Убийство» Бабченко

29 мая появилась информация об «убийстве» в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. На следующий день глава СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив. Правоохранители задержали гражданина Украины Бориса Германа. Его российские спецслужбы наняли для организации убийства. Германа приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

Этот инцидент с инсценировкой убийства всколыхнул не только украинскую журналистику, но и мировые СМИ — которые, несмотря на радость, что журналист оказался жив, поднимали вопрос об обнародовании ложной информации.

Взрывы на военных складах близ Ични

9 октября на арсенале близ Ични в Черниговской области начали взрываться боеприпасы. В зоне поражения оказались 30 населенных пунктов. СБУ заявила о возможной диверсии, поскольку подрыв арсенала произошел в четырех разных местах. Впоследствии было установлено, что детонацию провели с помощью мобильного телефона. Территория арсенала составляет около 682,6 га.

Перед пожаром там хранилось 69,5 тыс. т боеприпасов, 95% из которых были уничтожены. 24 октября все очаги возгорания удалось ликвидировать. Обошлось без жертв. 18 декабря пиротехники завершили работы по расчистке и разминировании территорий.

Рост цен на газ и первый шаг медреформы

19 октября Кабинет министров принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября 2018 года. Новая цена зафиксирована на уровне 8550 грн за тысячу кубометров газа (повышение на 23,5%). Принятие этого решения было одним из требований МВФ для предоставления очередного транша, который Украина получила в декабре.

Также в этом году стартовала реформа первичного звена оказания медпомощи. Украинцы получили право самостоятельно выбирать для себя врача. Для этого пациенты заключали с врачами декларации. По состоянию на 18 декабря свыше 23 млн человек выбрали себе семейных врачей.

Операция «депортация Саакашвили»

Политик Михаил Саакашвили, покинувший Грузию в 2013 году после завершения своего второго президентского срока, сначала получил гражданство Украины, а в июле 2017 года Порошенко лишил его этой привилегии. Основанием назвали то, что Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал данные о судимости. Власти выслали Саакашвили в Польшу, откуда он совершил прорыв границы 10 сентября 2017 года.

В Генпрокуратуре Саакашвили также обвиняют в сотрудничестве с представителем окружения Януковича Сергеем Курченко, который скрывается в России.

12 февраля политика задержали в Киеве. Позже Госпогранслужба подтвердила выдворение лидера партии «Движение новых сил» в Польшу. Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Легализация «евроблях»

8 ноября Рада ввела новые правила растаможивания автомобилей и жесткие штрафы для «евроблях» с одной льготой — в течение 90 календарных дней базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50-процентной скидкой. Впоследствии владельцы автомобилей на иностранных номерах провели ряд протестов с блокированием автодорог, требуя отмены принятых парламентом законов. Однако 23 ноября Порошенко дал старт легализации автомобилей на иностранных номерах, ввозимых в страну в режиме транзита, а затем Кабмин принял временный порядок их растаможивания.

Между тем в приграничных регионах на западе страны люди начали бросать автомобили на еврономерах вдоль дорог.

Теракт Рубана и Савченко

8 марта на КПВВ на Донбассе был задержан с арсеналом оружия Владимир Рубан. Оружие он вез из оккупированной территории. Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после снятия с нее неприкосновенности. В Генпрокуратуре подозреваемым инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Сейчас они находятся под стражей. Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Расторжение договора о дружбе с РФ

17 сентября Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. В нем стороны обязались уважать территориальную целостность и суверенитет, нерушимость существующих границ, уменьшать количество вооружения, предоставлять права и свободы гражданам обеих стран.

Поскольку Москва ведет военную и экономическую агрессию против Украины, оккупировав часть территорий, Верховная Рада 6 декабря приостановила действие договора о дружбе. Законопроект № 0206 поддержали 277 нардепов.

ЦИК и колоритные президентские рейтинги

20 сентября произошло чудо, на которое ждали четыре года, — Верховная Рада наконец-то назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии. Впервые должность председателя ЦИК заняла женщина — Татьяна Слипачук.

Сейчас страна входит в активную фазу президентской кампании, сопровождающуюся появлением неожиданных персонажей на политической арене в результате запроса общества на новых политиков. Эта потребность украинцев реализуется в странный способ — в социологических рейтингах не только появились, но и занимают ведущие позиции представители шоу-бизнеса — комик Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук. Однако оба они, согласно президентскими рейтингами, проигрывают старой политической школе обещаний Юлии Тимошенко.

На завершение давайте вспомним триумф украинского спортсмена Александра Абраменко на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Возможно украинцам повезет в 2019 году всей страной выполнить сногсшибательный прыжок и не только успешно приземлиться, но и устоять на своих ногах.

Прощай, 2018-й! С наступающим Новым годом, Украина!