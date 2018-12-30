У центрі Києва автобус із військовослужбовцями зіткнувся з елітним автомобілем Mercedes (ВІДЕО)

Аварія в Києві. Фото: спільнота dtp.kiev.ua у Facebook

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Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті бульвару Шевченка в Києві. Зіткнулися елітний Mercedes (Мерседес) та автобус із військовослужбовцями.

На місце події прибули карети швидкої допомоги. Медики не виявили у людей серйозних травм. Наразі невідомо, чи хтось постраждав внаслідок ДТП. Про саму автопригоду повідомила спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

Значні ушкодження дістав автомобіль «Мерседес». Деякі ушкодження були зафіксовані й на автобусі.

Очевидці стверджують, що зіткнення сталося через те, що водій «Мерседеса» почав рухатися на жовте світло світлофору. Свідки аварії повідомили, що автобус на перехресті теж рушив завчасно.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 грудня на перехресті поблизу сіл Давидківці та Прибузьке Хмельницького району Хмельницької області вантажівка з’їхала з автодороги на узбіччя та врізалася в недіюче кафе. Внаслідок інциденту загинули троє осіб, ще двоє важко травмувалися.