Погода в Україні на 31 грудня: в окремих областях прогнозують дощі та сніг (КАРТА)

Зимова погода. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n116297-pogoda-v-ukrayini-na-31-grudnya-v-okremyh-oblastyah-prognozuut-doschi-ta-snig-karta.html

Racurs.ua

Погода в Україні в останній день 2018 року буде різноманітною. У західних областях очікуються дощі та мокрий сніг, на Донбасі — сніжитиме. На іншій території держави без істотних опадів.

Температура повітря вночі в західних регіонах 0−2° тепла, в інших регіонах від 0° до 9° морозу. Вдень очікується 0−3° тепла в західних та південних областях, в східних областях 5−7° морозу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер очікується північно-західний та південно-західний 3−8 м/с.

У Києві 31 грудня істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі 2−4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У Львові в останню добу цього року йтиме дощ із мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° тепла, вдень плюс 1−3°.

В Одесі в понеділок вночі та вдень істотних опадів не очікується. Температура вночі 1−3° морозу, вдень очікується від 0° до 2° тепла.

У Дніпрі завтра синоптики обіцяють погоду без істотних опадів. Температура вночі 6−8° морозу, вдень очікується 4−6° нижче нуля.

У Харкові найближчої доби очікується суха, хмарна погода. Температура вночі становитиме 7−9° нижче нуля за Цельсієм, вдень мінус 5−7°.

У Карпатах 31 грудня обіцяють дощ із мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° морозу до 1° тепла.

Геомагнітний стан в Україні 31 грудня очікується неспокійним. Вранці та ввечері прогнозують слабку геомагнітну бурю, а протягом доби ймовірні невеликі збурення.

Нагадаємо, 30 грудня погода в регіонах України повинна була бути різною: у західних та південних регіонах вдень прогнозували плюсову температуру й мокрий сніг, а в східних областях до 10° морозу.