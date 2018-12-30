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Зимняя погода. Фото: flickr.com
Погода в Украине на 31 декабря: в отдельных областях прогнозируют дожди и снег (КАРТА)https://racurs.ua/n116297-pogoda-v-ukraine-na-31-dekabrya-v-otdelnyh-oblastyah-prognoziruut-dojdi-i-sneg-karta.htmlRacurs.ua
Погода в Украине в последний день 2018 года будет разнообразной. В западных областях ожидаются дожди и мокрый снег, на Донбассе будет идти снег. На остальной территории без существенных осадков.
Температура воздуха ночью в западных регионах 0−2° тепла, в других регионах от 0° до 9° мороза. Днем ожидается 0−3° тепла в западных и южных областях, в восточных областях 5−7° мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер ожидается северо-западный и юго-западный 3−8 м/сек.
В Киеве 31 декабря существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью 2−4° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.
Во Львове в последние сутки в этом году будет идти дождь с мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 0−2° тепла, днем плюс 1−3°.
В Одессе в понедельник ночью и днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью 1−3° мороза, днем ожидается от 0° до 2° тепла.
В Днепре завтра синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура ночью 6−8° мороза, днем ожидается 4−6° ниже нуля.
В Харькове в ближайшие сутки ожидается сухая, облачная погода. Температура ночью составит 7−9° ниже нуля по Цельсию, днем минус 5−7°.
В Карпатах 31 декабря обещают дождь с мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла.
Геомагнитное состояние в Украине 31 декабря ожидается неспокойным. Утром и вечером прогнозируют слабую геомагнитную бурю, а в течение суток вероятны небольшие возмущения.
Напомним, 30 декабря погода в регионах Украины должна была быть разной: в западных и южных регионах днем прогнозировали плюсовую температуру и мокрый снег, а в восточных областях — до 10° мороза.