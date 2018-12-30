Погода в Украине на 31 декабря: в отдельных областях прогнозируют дожди и снег (КАРТА)

Зимняя погода. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода в Украине в последний день 2018 года будет разнообразной. В западных областях ожидаются дожди и мокрый снег, на Донбассе будет идти снег. На остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью в западных регионах 0−2° тепла, в других регионах от 0° до 9° мороза. Днем ожидается 0−3° тепла в западных и южных областях, в восточных областях 5−7° мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается северо-западный и юго-западный 3−8 м/сек.

В Киеве 31 декабря существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью 2−4° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

Во Львове в последние сутки в этом году будет идти дождь с мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 0−2° тепла, днем плюс 1−3°.

В Одессе в понедельник ночью и днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью 1−3° мороза, днем ожидается от 0° до 2° тепла.

В Днепре завтра синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура ночью 6−8° мороза, днем ожидается 4−6° ниже нуля.

В Харькове в ближайшие сутки ожидается сухая, облачная погода. Температура ночью составит 7−9° ниже нуля по Цельсию, днем минус 5−7°.

В Карпатах 31 декабря обещают дождь с мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла.

Геомагнитное состояние в Украине 31 декабря ожидается неспокойным. Утром и вечером прогнозируют слабую геомагнитную бурю, а в течение суток вероятны небольшие возмущения.

Напомним, 30 декабря погода в регионах Украины должна была быть разной: в западных и южных регионах днем прогнозировали плюсовую температуру и мокрый снег, а в восточных областях — до 10° мороза.