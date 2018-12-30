Великобритания планирует после Brexit открыть новые военные базы в разных частях света

Солдаты британской армии, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116296-velikobritaniya-planiruet-posle-brexit-otkryt-novye-voennye-bazy-v-raznyh-chastyah-sveta.html

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Великобритания планирует после завершения процесса выхода из Европейского Союза открыть две новые военные базы.

Об этом министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил в интервью изданию The Sunday Telegraph, сообщает news.com.au.

Таким образом Британия планирует вернуться в ряды «настоящих глобальных игроков», отмечает Уильямсон.

Новые базы будут созданы в Карибском регионе и Юго-Восточной Азии.

Уильямсон заявил, что проводимая многие десятилетия политика вывода войск из регионов «к востоку от Суэца» будет прекращена, поскольку Великобритания пользуется возможностью пересмотреть свою роль на мировой арене. В частности, Соединенное Королевство начнет выстраивать «более глубокие» отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна и Африки.

«Мы должны быть более оптимистичными в отношении нашего будущего, когда покидаем Европейский Союз», — отмечает министр.

Уильямсон подчеркивает, что жители Великобритании недооценивают потенциал глобального влияния своей страны.

Где именно разместят военные базы, Уильямсон сообщать не стал. Но, по информации источников The Sunday Telegraph, в Южно-Китайском море это могут быть Сингапур или Бруней, на Карибах — заморская территория Великобритании остров Монтсеррат или член британского Содружества наций Гайана.

Напомним, министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс недавно признал возможность остановки Brexit.