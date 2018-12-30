В британском правительстве признают возможность остановки Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n116286-v-britanskom-pravitelstve-priznaut-vozmojnost-ostanovki-brexit.html

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Процесс выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) может быть остановлен.

Об этом заявил один из главных сторонников Brexit министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс, сообщает агентство Reuters.

В начале 2019 года британский парламент должен рассмотреть соглашение о «разводе» с Европейским Союзом. Есть вероятность, что его не поддержат. Фокс оценивает возможность такого развития событий как «50 на 50».

Ожидается, что соответствующее голосование состоится до 21 января. Сначала соглашение по Brexit британские парламентарии должны были рассматривать 11 декабря этого года, однако голосование решили перенести на более поздний срок, поскольку стало очевидно, что предложенный вариант договора с ЕС не имеет достаточной поддержки среди депутатов.

До запланированного на 29 марта 2019 года выхода Британии из ЕС остается еще три месяца, однако до сих пор условия его осуществления остаются неопределенными, что открывает широкий спектр возможных вариантов — от «жесткого» Brexit без торгового соглашения с ЕС до вообще остановки этого процесса.

Напомним, недавно оппонентам действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, недовольным результатами переговоров с Евросоюзом относительно Brexit, не удалось собрать достаточного количества голосов для ее отставки.