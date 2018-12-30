У британському уряді визнають можливість зупинення Brexit

Вихід Британії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року, фото: Wikimedia Commons

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Racurs.ua

Процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу (ЕС) може бути зупинений.

Про це заявив один із головних прихильників Brexit міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Ліам Фокс, повідомляє агентство Reuters.

На початку 2019 року британський парламент має розглянути угоду щодо «розлучення» з Європейським Союзом. Є ймовірність, що її не підтримають. Фокс оцінює можливість такого розвитку подій як «50 на 50».

Очікується, що відповідне голосування відбудеться до 21 січня. Спочатку угоду щодо Brexit британські парламентарі мали розглядати 11 грудня цього року, проте голосування вирішили перенести на більш пізній термін, оскільки стало очевидно, що запропонований варіант договору з ЄС не має достатньої підтримки серед депутатів.

До запланованого на 29 березня 2019 року виходу Британії з ЄС залишається ще три місяці, проте досі умови його здійснення залишаються невизначеними, що відкриває широкий спектр можливих варіантів — від «жорсткого» Brexit без торговельної угоди з ЄС до взагалі зупинення цього процесу.

Нагадаємо, нещодавно опонентам чинного прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, незадоволеним результатами переговорів із Євросоюзом щодо Brexit, не вдалося зібрати достатньої кількості голосів для її відставки.