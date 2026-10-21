ЄС планує переконати Канаду та Велику Британію збільшити підтримку України. Фото:

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Європейський Союз спробує переконати Канаду та Велику Британію збільшити свою підтримку України.

Переконати партнерів хочуть через можливий дефіцит фінансування в розмірі 70 млрд євро, які необхідні Україні на війну в 2027 році. Питання додаткового фінансування планують оговорити 29−30 жовтня на саміті ЄС — Канада, а також 20 листопада на саміті ЄС — Велика Британія. Про це повідомило видання Politico вз посиланням на європейських чиновників.

Вказується, що ЄС зобов’язався надати Києву позику на суму 90 млрд євро на 2026−2027 роки, щоб покрити приблизно дві третини потреб України. В Брюсселі розраховували, що Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Норвегія виділять ще 45 млрд євро, але значна частина цих коштів надходить повільно, бо уряди цих країн ще не затвердили або не виділили допомогу.

За словами європейських посадовців, підтримка Києва з боку партнерів можєливо буде основною темою зустрічей на самітах. Однак вони наголосили, що ця ініціатива не є критикою двох країн, які є активними прихильниками України. На їхню думку, потреби Києва зросли.

Зазначається, що в Брюсселі поки що не визначили, чого саме вони вимагатимуть від партнерів і як ці вимоги можуть бути пов’язані з переговорами про торгівлю та оборону.

Нагадаємо, 16 жовтня у Брюсселі президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської Ради заявив, що в 2027 році війна коштуватиме для України 155 млрд євро. Тому Київ потребує щонайменше додаткових 70 млрд євро від Європейського Союзу «на оборону, на зброю та на нашу стійкість».

Джерело: Politico