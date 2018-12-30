Після нападу на туристичний автобус у Єгипті заявили про знищення кількох десятків бойовиків

У п’ятницю в Єгипті підірвали автобус з туристами, фото: BBC

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Правоохоронці Єгипту заявили про знищення понад 40 бойовиків всього через кілька годин після того, як було здійснено напад на туристичний автобус поблизу всесвітньо відомих пірамід Гізи.

Рейди проти терористів здійснювалися на Синайському півострові та в районі Великого Каїру (столична міська агломерація). Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на представників Міністерства внутрішніх справ Єгипту.

Зазначається, що десять бойовиків були вбиті, коли сили безпеки штурмували їхнє укриття в приморському місті Ель-Аріш на Синайському півострові, епіцентрі тривалого протистояння з ісламістами.

Крім того, 14 терористів ліквідували ще 6 та 16 жовтня в передмісті Каїра. У заяві сказано, що бойовики готувалися до нападів на урядові та туристичні об'єкти, армію і поліцейських, а також християнські церкви.

Озвучення інформації про ці рейди невдовзі після здійснення теракту поблизу пірамід, ймовірно, свідчить, що сили безпеки країни намагаються переконати громадськість у ефективності своєї боротьби проти терористів та захиститися від критики щодо нездатності вберегти туристів. Останнє особливо важливе на тлі тенденції до зростання туристичної галузі Єгипту після багатьох років спаду.

Нагадаємо, в результаті нещодавньої детонації вибухового пристрою біля автобуса з туристами в Єгипті загинули двоє людей.