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Ракурс
Росіяни шукали у Вікіпедії в 2018 році статті про футбол, Путіна і небіжчиків

Топ статей російської Вікіпедії-2018: футбол, Путін і небіжчики (ФОТО)

29 гру 2018, 23:19
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Російськомовна Вікіпеді опублікувала список найпопулярніших статей 2018 року.

Рейтинг очолює матеріал про Чемпіонат світу з футболу, який влітку приймала РФ. Його щодня проглядали понад 20 тис. разів.

На другому місці, як завжди, розмістилася стаття про президента РФ Володимира Путіна.

Інформація про Росію з першої позиції у 2017 році опустилася на третю.

Топ статей російської Вікіпедії-2018

У першу п’ятірку потрапили сторінки про президентські вибори в Росії 2018 року і про португальського футболіста Кріштіану Роналду.

Решта статтей першої десятки такі: «Нурмагомедов, Хабіб Абдулманаповіч», YouTube, «Месники: Війна нескінченності», «Фредді Меркьюрі» і «Список померлих у 2018 році».

Інтенсивно шукали у російській Вікіпедії й інформацію про Пугачову, Кобзона, Ілона Маска та США.

Нагадаємо, що на початку грудня оприлюднили рейтинг запитів українців у Google. Двома найпопулярнішими питаннями року стали «Як завантажити відео з ютуб?» і «Чому затримують пенсію?».

Джерело: Ракурс


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