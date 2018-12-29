Топ статей російської Вікіпедії-2018: футбол, Путін і небіжчики (ФОТО)

Росіяни шукали у Вікіпедії в 2018 році статті про футбол, Путіна і небіжчиків

https://racurs.ua/ua/n116284-top-statey-rosiyskoyi-vikipediyi-2018-futbol-putin-i-nebijchyky-foto.html

Racurs.ua

Російськомовна Вікіпеді опублікувала список найпопулярніших статей 2018 року.

Рейтинг очолює матеріал про Чемпіонат світу з футболу, який влітку приймала РФ. Його щодня проглядали понад 20 тис. разів.

На другому місці, як завжди, розмістилася стаття про президента РФ Володимира Путіна.

Інформація про Росію з першої позиції у 2017 році опустилася на третю.

У першу п’ятірку потрапили сторінки про президентські вибори в Росії 2018 року і про португальського футболіста Кріштіану Роналду.

Решта статтей першої десятки такі: «Нурмагомедов, Хабіб Абдулманаповіч», YouTube, «Месники: Війна нескінченності», «Фредді Меркьюрі» і «Список померлих у 2018 році».

Інтенсивно шукали у російській Вікіпедії й інформацію про Пугачову, Кобзона, Ілона Маска та США.

Нагадаємо, що на початку грудня оприлюднили рейтинг запитів українців у Google. Двома найпопулярнішими питаннями року стали «Як завантажити відео з ютуб?» і «Чому затримують пенсію?».