Топ статей русской Википедии-2018: футбол, Путин и покойники

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Россияне искали в Википедии в 2018 году статьи о футболе, Путине и покойниках
Топ статей русской Википедии-2018: футбол, Путин и покойникиhttps://racurs.ua/n116284-top-statey-russkoy-vikipedii-2018-futbol-putin-i-pokoyniki.htmlRacurs.ua
Русскоязычная Википедия опубликовала список самых популярных статей 2018 года.
Рейтинг возглавляет материал о Чемпионате мира по футболу, который летом принимала РФ. Его ежедневно просматривали более 20 тыс. раз.
На втором месте, как всегда, разместилась статья о президенте РФ Владимире Путине.
Информация о России с первой позиции в 2017 году опустилась на третью в 2018 году.
В первую пятерку попали страницы о президентских выборах в России 2018 года и о португальском футболисте Криштиану Роналду.
Остальные статьи первой десятки такие: «Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович», YouTube, «Мстители: Война бесконечности», «Фредди Меркьюри» и «Список умерших в 2018 году».
Интенсивно искали в русской Википедии и информацию о Пугачевой, Кобзоне, Илоне Маске и США.
Напомним, что в начале декабря обнародовали рейтинг запросов украинцев в Google. Двумя самыми популярными вопросами года стали «Как скачать видео с ютуб?» и «Почему задерживают пенсию?».