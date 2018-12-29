Топ статей русской Википедии-2018: футбол, Путин и покойники

Россияне искали в Википедии в 2018 году статьи о футболе, Путине и покойниках

https://racurs.ua/n116284-top-statey-russkoy-vikipedii-2018-futbol-putin-i-pokoyniki.html

Racurs.ua

Русскоязычная Википедия опубликовала список самых популярных статей 2018 года.

Рейтинг возглавляет материал о Чемпионате мира по футболу, который летом принимала РФ. Его ежедневно просматривали более 20 тыс. раз.

На втором месте, как всегда, разместилась статья о президенте РФ Владимире Путине.

Информация о России с первой позиции в 2017 году опустилась на третью в 2018 году.

В первую пятерку попали страницы о президентских выборах в России 2018 года и о португальском футболисте Криштиану Роналду.

Остальные статьи первой десятки такие: «Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович», YouTube, «Мстители: Война бесконечности», «Фредди Меркьюри» и «Список умерших в 2018 году».

Интенсивно искали в русской Википедии и информацию о Пугачевой, Кобзоне, Илоне Маске и США.

Напомним, что в начале декабря обнародовали рейтинг запросов украинцев в Google. Двумя самыми популярными вопросами года стали «Как скачать видео с ютуб?» и «Почему задерживают пенсию?».