Китайці назвали відносини з США більш важливими, ніж з Росією, фото — Журналістська правда

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Дружба з Росією виявилася для громадян Китаю на другому місці за важливістю після партнерських відносин з США.

При цьому співпраця Пекіна з Москвою обігнала за пріоритетністю для китайців зовнішню політику з Євросоюзом, повідомляє видання Global Times, коментуючи дані власного опитування.

Дані дослідження свідчать, що Сполучені Штати за важливістю торгово-економічних і політичних контактів вважають топ-країною для Китаю. Такої думки дотримуються дві третини респондентів.

У той же час США опинилися в нижніх позиціях рейтингу за популярністю серед опитаних — на 13 з 15 місць, випередивши тільки Малайзію та Італію. І тільки 3,8% жителів заявили, що Сполучені Штати є країною, яку вони хотіли б найбільше відвідати.

Майже 40% опитаних громадян заявили, що розвиток партнерських зв’язків з Росією є вкрай важливим і впливає на країну.

Північний сусід Китаю також не є надто привабливим для жителів Піднебесної, адже посідає тільки восьме місце серед держав, до яких китайці відчувають особливо теплі почуття.

Нагадаємо, що між Китаєм і США наразі триває торговельна війна. У травні Дональд Трамп підписав указ про нові мита на імпорт товарів з Китаю. У відповідь КНР запровадила підвищені мита на 128 товарів, виготовлених у США.

На початку грудня Китай вирішив скасувати мита на імпортовані автомобілі зі США.