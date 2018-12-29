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Лукашенко здивував Путіна картоплею, фото — nsn.fm
На деруни Путіну: Лукашенко завалив колегу спецкартоплею (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116281-na-deruny-putinu-lukashenko-zavalyv-kolegu-speckartopleu-foto.htmlRacurs.ua
Президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував президенту Росії Володимиру Путіну декілька мішків картоплі.
Такий подарунок глава Білорусі зробив на прохання Путіна, розповіла 29 грудня прес-секретар білоруського президента Наталія Ейсмонт в ефірі телеканалу «Білорусь 1».
Вона повідомила, що «картопля була спецзамовленням» й історія із бульбою розпочалася після того, як Лукашенко на попередніх переговорах з Путіним напівжартома запитав у візаві, «що б ще йому хотілося отримати від президента Білорусі і від Білорусі?».
На це, як сказала Ейсмонт, президент Росії відповів: «Ну що ще можна попросити з Білорусі? Картоплю і сало».
Лукашенко не забув про свою обіцянку і сьогодні захопив у Москву чотири мішки картоплі. При цьому Путін їстиме відразу чотири сорти картоплі: для смаження, дерунів, пюре і для запікання й відварювання.
Ейсмонт пригадала також, що під час попередніх візитів до Москви Лукашенко привозив із собою для Путіна шмат сала.
Нагадаємо, що упродовж останнього тижня 2018 року Лукашенко двічі їздив до Путіна в Москву. Президенти обговорювали питання про компенсацію збитків Білорусі від податкового маневру РФ. Йдеться про втрати Білорусі від податкового маневру в нафтовій сфері, оскільки РФ переглянула розміри мит і податків на нафту і нафтопродукти.
Білорусь може втратити за три роки майже 4,5 млрд дол., а до 2024 року — 10,5 млрд дол.