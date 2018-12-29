На деруны Путину: Лукашенко завалил коллегу спецкартошкой (ФОТО)

Лукашенко удивил Путина картофелем, фото — nsn.fm

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Racurs.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину несколько мешков картофеля.

Такой подарок глава Беларуси сделал по просьбе Путина, рассказала 29 декабря пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

Она сообщила, что «картошка была спецзаказом» и эта история началась после того, как Лукашенко на предыдущих переговорах с Путиным полушутя спросил визави, «что ему еще хотелось бы получить от президента Беларуси и от Беларуси?».

На это, как сказала Эйсмонт, президент России ответил: «Ну что еще можно попросить у Беларуси? Картошку и сало».

Лукашенко не забыл о своем обещании и сегодня захватил в Москву четыре мешка картошки. При этом Путин будет есть сразу четыре сорта картофеля: для жарки, дерунов, пюре и для запекания и отваривания.

Эйсмонт вспомнила также, что во время предыдущих визитов в Москву Лукашенко привозил с собой для Путина кусок сала.

Напомним, что в течение последней недели 2018 года Лукашенко дважды ездил к Путину в Москву. Президенты обсуждали вопрос компенсации убытков Беларуси от налогового маневра РФ. Речь идет о потерях Беларуси после того, как РФ пересмотрела размеры пошлин и налогов на нефть и нефтепродукты.

Беларусь может потерять за три года почти 4,5 млрд долл., а к 2024 году — 10,5 млрд долл.