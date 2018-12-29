Празднование Рождества 25 декабря: предстоятель Православной церкви Украины сообщил возможные сроки (ВИДЕО)

Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформы

https://racurs.ua/n116280-prazdnovanie-rojdestva-25-dekabrya-predstoyatel-pravoslavnoy-cerkvi-ukrainy-soobschil-vozmojnye.html

Racurs.ua

Православная церковь Украины (ПЦУ) может начать празднование Рождества 25 декабря только в том случае, когда общество будет к этому готово.

Об этом в интервью каналу «Прямой» сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Сейчас, по его мнению, Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса.

«В начале строительства единой поместной православной церкви мы должны избегать тех вопросов, которые разделяют. Календарный вопрос сейчас также в определенной степени может разделить украинскую церковь», — сказал Епифаний.

Он считает этот вопрос болезненным, поскольку не все украинцы до конца понимают суть календарной реформы и причины, из-за которой православные и католики празднуют Рождество в разные дни.

«Мы верим в то, что в будущем все будут желать праздновать Рождество Христово по новому стилю, а церковь откликнется на этот запрос украинского общества», — заявил митрополит.

Кроме этого, Епифаний рассказал, что процедура предоставления томоса начнется 5 января. В этот день состоится официальное подписание томоса Вселенским патриархом на Фанаре. А 6 января состоится первое совместное богослужение двух предстоятелей — патриарха Варфоломея и митрополита ПЦУ.

«После торжественной литургии будет вручен томос об автокефалии Украинской православной церкви», — рассказал Епифаний.