Cвяткування Різдва 25 грудня: предстоятель Православної церкви України повідомив можливі терміни (ВІДЕО)

Православна церква України поки не готова до календарної реформи

https://racurs.ua/ua/n116280-cvyatkuvannya-rizdva-25-grudnya-predstoyatel-pravoslavnoyi-cerkvy-ukrayiny-povidomyv-mojlyvi.html

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Православна церква України (ПЦУ) може розпочати святкування Різдва 25 грудня тільки у тому випадку, коли суспільство буде до цього готове.

Про це в інтерв’ю каналу «Прямий» повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Наразі, на його думку, Православна церква України поки не готова до календарної реформи, оскільки в суспільстві немає відповідного запиту.

«На початку будівництва єдиної помісної православної церкви ми маємо уникати тих питань, які розділяють. Календарне питання зараз теж певною мірою може розділити українську церкву», — сказав Епіфаній.

Він вважає це питання болючим, оскільки не всі українці до кінця розуміють суть календарної реформи і причини того, що православні та католики святкують Різдво у різні дні.

«Ми віримо в те, що в майбутньому будуть бажати святкувати Різдво Христове за новим стилем, а церква відгукнеться на цей запит українського суспільства», — заявив він.

Крім цього, Епіфаній розповів, що процедура надання Томосу розпочнеться 5 січня. Цього дня відбудеться офіційне підписання Томосу Вселенським патріархом на Фанарі. А 6 січня відбудеться перше спільне богослужіння двох предстоятелів — патріарха Варфоломія і митрополита ПЦУ.

«Після урочистої літургії буде вручено томос про автокефалію Української православної церкви», — розповів Епіфаній.