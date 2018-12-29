Контрольована Україною морська зона збільшилася вдвічі

Порошенко підписав закон про прилеглу зону, фото — "Главком"

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Президент Петро Порошенко сьогодні підписав закон «Про прилеглу зону України», повідомив глава держави у Твіттер.

Він відзначив, що мета закону — гармонізувати морське законодавство України із законодавством інших причорноморських держав та інших держав-учасниць Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Відповідно до закону про «Про прилеглу зону», контрольована Україною територія у морі розширюється на 12 морських миль.

Закон визначив, що прилеглa зoнa Укрaїни — це зoнa відкритoгo мoря, якa прилягaє дo теритoріaльнoгo мoря Укрaїни, зoвнішня межa якoгo перебувaє нa відстaні не більше 24 мoрських миль, відлічених від вихідних ліній, від яких відміряється ширинa теритoріaльнoгo мoря Укрaїни. Раніше вона становила 12 морських миль.

Силові відомства України розраховують, що новий закон дозволить посилити контрольні функції прикордонної служби, можливості охорони прибережної зони і надасть розширені повноваження для огляду риболовних суден.

Нагадаємо, що у другому читанні законопроект № 8361 про прилеглу зону України Рада ухвалила 6 грудня.

У прилеглій зоні Україна відтепер матиме право здійснювати митний, фіскальний, імміграційний та санітарний контроль, а також матиме права та обов’язки щодо затонулих у цій зоні археологічних та історичних об'єктів. Цей закон повинен запобігти контрабанді та нелегальним заходам кораблів у закриті порти тимчасово окупованих територій України.

У Росії на початку листопада заявили, що норми цього закону не можуть застосовуватися до акваторії Керченської протоки та Азовського моря.