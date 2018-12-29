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Зимова погода у місті
Погода в Україні на 30 грудня: на заході і півдні прогнозують мокрий сніг з дощем (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n116279-pogoda-v-ukrayini-na-30-grudnya-na-zahodi-i-pivdni-prognozuut-mokryy-snig-z-doschem-karta.htmlRacurs.ua
Погода в регіонах України найближчої доби буде різною: у західних та південних регіонах вдень очікуються плюсова температура й мокрий сніг, а в східних областях до 10° морозу, повідомляє український Гідрометцентр.
У передостанній день року тепліше буде на заході і півдні країни (до +3° вдень і -2° уночі), холодніше — на сході та півночі країни (до -5° вдень і -10° уночі).
Вітер очікується південно-західний у більшості областей і східний на сході країни 5−10 м/с.
У Києві 30 грудня температура повітря вночі -1°…+3°, вдень -1° …+1°.
У Львові в неділю очікується сніг з дощем вночі та вдень. Стовпчики термометрів вночі і вдень покажуть +1…+3°.
В Одесі в передостанній день року буде сухо. Температура вночі від -1° до -3°, до 1−3° тепла.
У Дніпрі 30 грудня синоптики обіцяють вдень помірний сніг. Вночі температура повітря становитиме від -3° до -5°, вдень 0−2° морозу.
У неділю в Харкові буде холодно і сухо: вночі повітря охолоне до 8−10° нижче нуля, а вдень буде -3°… -5°.
Геомагнітний стан в Україні 30 грудня не буде спокійним. Вночі та вранці прогнозують слабку геомагнітну бурю, а протягом доби ймовірні невеликі збурення.
Нагадаємо, в новорічну ніч в Україні очікується доволі різноманітна погода. В окремих регіонах прогнозують опади й плюсову температуру, в інших — до 7º морозу.