Погода в Україні на 30 грудня: на заході і півдні прогнозують мокрий сніг з дощем (КАРТА)

Зимова погода у місті

https://racurs.ua/ua/n116279-pogoda-v-ukrayini-na-30-grudnya-na-zahodi-i-pivdni-prognozuut-mokryy-snig-z-doschem-karta.html

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Погода в регіонах України найближчої доби буде різною: у західних та південних регіонах вдень очікуються плюсова температура й мокрий сніг, а в східних областях до 10° морозу, повідомляє український Гідрометцентр.

У передостанній день року тепліше буде на заході і півдні країни (до +3° вдень і -2° уночі), холодніше — на сході та півночі країни (до -5° вдень і -10° уночі).

Вітер очікується південно-західний у більшості областей і східний на сході країни 5−10 м/с.

У Києві 30 грудня температура повітря вночі -1°…+3°, вдень -1° …+1°.

У Львові в неділю очікується сніг з дощем вночі та вдень. Стовпчики термометрів вночі і вдень покажуть +1…+3°.

В Одесі в передостанній день року буде сухо. Температура вночі від -1° до -3°, до 1−3° тепла.

У Дніпрі 30 грудня синоптики обіцяють вдень помірний сніг. Вночі температура повітря становитиме від -3° до -5°, вдень 0−2° морозу.

У неділю в Харкові буде холодно і сухо: вночі повітря охолоне до 8−10° нижче нуля, а вдень буде -3°… -5°.

Геомагнітний стан в Україні 30 грудня не буде спокійним. Вночі та вранці прогнозують слабку геомагнітну бурю, а протягом доби ймовірні невеликі збурення.

Нагадаємо, в новорічну ніч в Україні очікується доволі різноманітна погода. В окремих регіонах прогнозують опади й плюсову температуру, в інших — до 7º морозу.