Кращі фільми, пісні і книги 2018 року — версія Обами (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116278-kraschi-filmy-pisnii-knygy-2018-roku-versiya-obamy-video.htmlRacurs.ua
Екс-президент США Барак Обама склав власні рейтинги найкращих кінофільмів, пісень і книг 2018 року.
Ці переліки Обама опублікував у своєму Інстаграм.
Екс-очільник Сполучених Штатів пояснив, що традиція складати такі списки дозволяє йому «зробити паузу», аби уявити рік, що минає у книгах, фільмах та музиці.
Зазвичай Обама обирає у свої рейтинги творіння, які «змушують думати, надихають і стали для нього улюбленими».
«Це можливість відзначити талановитих авторів, художників і письменників — відомих і тих, про кого ви, можливо, не чули. Подивіться список кращих у 2018 році. Сподіваюся, вам сподобається читати, дивитися і слухати», — підписав Обама свої рейтинги.
Найкращі фільми, версія Барака Обами:
- «Рома» (лауреат Венеційського кінофестивалю)
- «Анігіляція»
- «Марвел»
- «Чорна пантера»
- «Чорний кланівець»
- «Палаючий» (Південна Корея, за оповіданням Харукі Муракамі)
- «Підтримайте дівчат»
- «Смерть Сталіна»
- «Сліпі плями»
- «Восьмий клас»
- «Вершник»
- «Не залишай слідів»
- «Якби Біл-стріт могла б заговорити»
Кращі пісні року, на думку Обами, виконали австралійська співачка Кортні Барнетт, дует Бейонсе і Джей Зі, співачки Карди Бі, Жанель Моне, інді-фолк група Lord Huron. Всього у цьому списку 22 треки.
До списку кращої літератури увійшли 18 книг, написаних у різний час, а також 11 книг, що вийшли в 2018 році.
Книгу «Становлення», автором якої є дружина екс-президента Мішель, Обама відмітив у списку позначкою «Беззастережно, це моя улюблена!».
Там також є «Довгий шлях до свободи» Нельсона Мандели, «Нова географія роботи» Енріко Моретті, «Американська в’язниця» Шейна Бауера, «Почуття свободи» Зейді Сміт.