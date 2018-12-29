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Ракурс
Мішель і Барак Обами, фото — Reuters

Кращі фільми, пісні і книги 2018 року — версія Обами (ФОТО, ВІДЕО)

29 гру 2018, 19:55
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Екс-президент США Барак Обама склав власні рейтинги найкращих кінофільмів, пісень і книг 2018 року.

Ці переліки Обама опублікував у своєму Інстаграм.

Екс-очільник Сполучених Штатів пояснив, що традиція складати такі списки дозволяє йому «зробити паузу», аби уявити рік, що минає у книгах, фільмах та музиці.

Зазвичай Обама обирає у свої рейтинги творіння, які «змушують думати, надихають і стали для нього улюбленими».

«Це можливість відзначити талановитих авторів, художників і письменників — відомих і тих, про кого ви, можливо, не чули. Подивіться список кращих у 2018 році. Сподіваюся, вам сподобається читати, дивитися і слухати», — підписав Обама свої рейтинги.

Найкращі фільми, версія Барака Обами:

  • «Рома» (лауреат Венеційського кінофестивалю)
  • «Анігіляція»
  • «Марвел»
  • «Чорна пантера»
  • «Чорний кланівець»
  • «Палаючий» (Південна Корея, за оповіданням Харукі Муракамі)
  • «Підтримайте дівчат»
  • «Смерть Сталіна»
  • «Сліпі плями»
  • «Восьмий клас»
  • «Вершник»
  • «Не залишай слідів»
  • «Якби Біл-стріт могла б заговорити»

Кращі пісні року, на думку Обами, виконали австралійська співачка Кортні Барнетт, дует Бейонсе і Джей Зі, співачки Карди Бі, Жанель Моне, інді-фолк група Lord Huron. Всього у цьому списку 22 треки.

Кращі пісні 2018 року з рейтингу Барака Обами

До списку кращої літератури увійшли 18 книг, написаних у різний час, а також 11 книг, що вийшли в 2018 році.

Книгу «Становлення», автором якої є дружина екс-президента Мішель, Обама відмітив у списку позначкою «Беззастережно, це моя улюблена!».

Там також є «Довгий шлях до свободи» Нельсона Мандели, «Нова географія роботи» Енріко Моретті, «Американська в’язниця» Шейна Бауера, «Почуття свободи» Зейді Сміт.

Кращі книги 2018 року з рейтингу Барака Обами, скріншот — Інстаграм

Джерело: Ракурс


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