Нову заборону на імпорт з України Медведєв назвав відповіддю на санкції Києва

Росія напередодні зимових свят запровадила нові обмеження на імпорт з України, фото — Главком

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Racurs.ua

Росія у суботу, 29 грудня, запровадила нові обмеження на імпорт з України.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав відповідну постанову, пояснивши, що «це відповідна міра на санкційні обмеження з боку України», повідомляє сайт російського уряду.

До переліку заборонених українських товарів увійшли пшениця, соняшникова олія, екстракти з м’яса, риба, шоколад, кондитерські вироби, хліб, консервовані овочі та фрукти, соки, пиво, вино, етиловий спирт, а також деякі промислові товари.

Із повним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

Держава-агресор прямо назвала свої нові заборони відповіддю на рішення України заборонити ввезення з РФ окремих видів товарів, в тому числі агропромислової продукції, продукції хімічного комплексу, шиферу, цементного клінкеру.

Нагадаємо, що цього тижня Росія розширила списки фізичних та юридичних осіб України, щодо яких діють обмежувальні заходи. Перший варіант такого списку опублікували в РФ 22 жовтня. Тоді президент Володимир Путін підписав указ про персональні санкції стосовно 322 громадян і 68 компаній з України. У грудні до переліку додали ще 200 фізичних та юридичних осіб.