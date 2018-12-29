Новый запрет на импорт из Украины Медведев назвал ответом на санкции Киева

Россия накануне зимних праздников ввела новые ограничения на импорт из Украины, фото — Главком

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Россия в субботу, 29 декабря, ввела новые ограничения на импорт из Украины.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, объяснив, что оно является «ответной мерой на санкционные ограничения со стороны Украины», сообщает сайт российского правительства.

В перечень запрещенных украинских товаров вошли пшеница, подсолнечное масло, экстракты из мяса, рыба, шоколад, кондитерские изделия, хлеб, консервированные овощи и фрукты, соки, пиво, вино, этиловый спирт, а также некоторые промышленные товары.

С полным перечнем можно ознакомиться по этой ссылке.

Государство-агрессор прямо назвало свои новые запреты ответом на решение Украины запретить ввоз из РФ отдельных видов товаров, в том числе агропромышленной продукции, продукции химического комплекса, шифера, цементного клинкера.

Напомним, что на этой неделе Россия расширила списки физических и юридических лиц Украины, в отношении которых действуют ограничительные меры.

Первый вариант такого списка опубликовали в РФ 22 октября. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о персональных санкциях в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. В декабре в перечень добавили еще 200 физических и юридических лиц.