Кот на елке: украинцы показали, как играют их пушистые любимцы (ФОТО)

Коты и елки, фото — Фейсбук-сообщество "Людоньки, порадьте"

https://racurs.ua/n116276-kot-na-elke-ukraincy-pokazali-kak-igraut-ih-pushistye-lubimcy-foto.html

Racurs.ua

Накануне зимних праздников украинцы показали в социальных сетях как играют их пушистые любимцы с елками.

Участники Фейсбук-группы «Людоньки, порадьте» утверждают, что кот на елке — обычное дело во многих домах. Но большинство украинцев решает проблему обычно в пользу домашних любимцев, не наказывая их за дебош

«Проверит, поиграет и будет все хорошо! А без него будет грустно», «Перерастет — моя Мурка перебила все вазы, поломала все вазоны, позатягивала покрывала на диване и креслах, а я ее люблю уже 15 лет», — комментируют пользователи фотографии, на которых коты красуются на главном новогоднем символе.

Часть людей предлагает изменить отношение к кошкам на елках, считая их еще одним украшением, и пишут в комментариях: «Красивейшее елочное украшение», «Кот на елке выглядит бомбезно!».

Люди делятся и собственными историями отношений котов и елок, например такой: «О, и у меня кот также елку постоянно заваливал, теперь я уже не ставлю большую, а только маленькую на стол. Он у меня перебил все, что только можно было, еще и кусается… Но я в жизни бы его никому не отдала».