Кіт на ялинці: українці показали, як бавляться їхні пухнасті улюбленці (ФОТО)

Коти і ялинки, фото — Фейсбук-спільнота "Людоньки, порадьте"

https://racurs.ua/ua/n116276-kit-na-yalynci-ukrayinci-pokazaly-yak-bavlyatsya-yihni-puhnasti-ulublenci-foto.html

Racurs.ua

Напередодні зимових свят українці показали у соціальних мережах як бавляться їхні пухнасті улюбленці із ялинками.

Учасники Фейсбук-групі «Людоньки, порадьте» переконують, що кіт на ялинці — звична справа у багатьох помешканнях. Але більшість українців вирішує проблему зазвичай на користь домашніх улюбленців, не караючи їх за бешкет

«Перевірить, пограється і буде все добре! А без нього буде сумно», «Переросте — моя Мурка перебила всі вази, переламала всі вазони, позатягувала покривала на дивані і кріслах, а я її люблю вже 15 років», — коментують користувачі фотографії, на яких коти красуються на головному новорічному символі.

Частина людей пропонує змінити ставлення до котів на ялинках, вважаючи їх ще однією прикрасою, і пишуть у коментарях: «Гарнюща ялинкова прикраса», «Кіт на ялинці виглядає бомбезно!».

Люди діляться й власними історіями відносин котів і ялинок, наприклад такою: «О, і в мене кіт такий самий і ялинку постійно завалював, то я вже не ставлю велику, а тільки маленьку на стіл. Він в мене перебив все, що тільки можна було, ще й кусається… Але я в житті б його нікому не віддала».