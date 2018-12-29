Фальсифікат ікри у Чернівцях розфасовували в упаковки відомих торгових марок (ФОТО)

Фальсифікат ікри у Чернівцях, фото — Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n116274-falsyfikat-ikry-u-chernivcyah-rozfasovuvaly-v-upakovky-vidomyh-torgovyh-marok-foto.html

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У Чернівцях викрили підпільний завод із розфасування червоної і чорної ікри. Напередодні зимових свят продукція користувалася чималим попитом, а фальсифікат розфасовували в упаковки відомих торгових марок, повідомили 29 грудня у Національній поліції.

Підпільне виробництво чорної та червоної ікри поліцейські у Чернівцях викрили після того, як до них звернувся місцевий 47-річний житель.

Він поскаржився, що на одному із ринків обласного центру купив неякісну червону ікру відомої марки. Чоловік отруївся, покуштувавши куплене.

Слідчі швидко відшукали підпільне фасувальне виробництво. Суміш дешевої сировини та неякісної ікри місцевий житель розфасовував в упаковки з логотипами відомих марок й оптом та вроздріб розповсюджував на території одного із ринків Чернівців.

Під час обшуків в орендованих приміщеннях знайшли червону і чорну ікру в пластикових пакетах, готову законсервовану у бляшаних банках продукцію, обладнання та матеріали для фасування ікри.

Загальна кількість вилученого контрафактного товару склала понад 3,5 тис. упаковок різного об'єму.