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Ракурс
Фальсифікат ікри у Чернівцях, фото — Національна поліція

Фальсифікат ікри у Чернівцях розфасовували в упаковки відомих торгових марок (ФОТО)

29 гру 2018, 17:36
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У Чернівцях викрили підпільний завод із розфасування червоної і чорної ікри. Напередодні зимових свят продукція користувалася чималим попитом, а фальсифікат розфасовували в упаковки відомих торгових марок, повідомили 29 грудня у Національній поліції.

Підпільне виробництво чорної та червоної ікри поліцейські у Чернівцях викрили після того, як до них звернувся місцевий 47-річний житель.

Він поскаржився, що на одному із ринків обласного центру купив неякісну червону ікру відомої марки. Чоловік отруївся, покуштувавши куплене.

Фальсифікат ікри у Чернівцях

Слідчі швидко відшукали підпільне фасувальне виробництво. Суміш дешевої сировини та неякісної ікри місцевий житель розфасовував в упаковки з логотипами відомих марок й оптом та вроздріб розповсюджував на території одного із ринків Чернівців.

Фальсифікат ікри у Чернівцях

Під час обшуків в орендованих приміщеннях знайшли червону і чорну ікру в пластикових пакетах, готову законсервовану у бляшаних банках продукцію, обладнання та матеріали для фасування ікри.

Загальна кількість вилученого контрафактного товару склала понад 3,5 тис. упаковок різного об'єму.

Фальсифікат ікри у Чернівцях

Джерело: Ракурс


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