Нові зарплати в армії: міністр оборони розповів, хто й на скільки отримуватиме більше

Нові зарплати в армії, фото — Прямий

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З 1 січня 2019 року грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України буде збільшено.

Про це 29 грудня під час робочої поїздки у Харківській області розповів міністр оборони України Степан Полторак, повідомила прес-служба Міноборони.

Міністр сказав, що 28 грудня підписав наказ, відповідно до якого, з 1 січня 2019 року підвищується грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Глава оборонного відомства пояснив, що у наступному році командир бригади, який раніше отримував 17−18 тис. грн, зароблятиме майже 26 тис.

Командир батальйону замість 14 тис. отримуватиме 19−23 тис., а грошове забезпечення командира роти становитиме 16 тис. грн (нині — 12).

Полторак пригадав, що у 2014 році мінімальне грошове утримання солдата-контрактника становило лише 600 грн. У 2018 році ця сума складала вже понад 7 тис.

У 2019 році військовослужбовці за контрактом отримуватимуть понад 10 тис. грн.

Міністр відзначив, що мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил становитиме понад 20 тис. грн.