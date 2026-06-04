БЗВП в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214241-syrskyy-uhvalyv-jorstki-rishennya-v-zsu-cherez-poganu-pidgotovku-novobranciv.html

Ракурс

Погана підготовка мобілізованих призвели до жорстких рішень щодо низки військових підрозділів.

У травні командування проінспектувало 72 військові частини, які мали дозвіл проводити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) на власній базі. За підсумками цих перевірок вісім військових частин втратили право самостійно готувати новобранців. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 4 червня повідомив у Facebook.

За підсумками контролю ухвалено низку управлінських рішень, зокрема й жорстких. Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців, — йдеться у повідомленні.

Сирський наголосив, що «немає недоторканих» в питанні якості підготовки бійців і відзначив, що ця якість має «відповідати єдиним високим стандартам».

Генерал також заявив, що в армії планують посилити рівень психологічної підготовки та впровадити додаткові заходи для профілактики СЗЧ.

Нагадаємо, у грудні 2025 року головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що стан забезпечення безпеки у деяких військових навчальних центрах ЗСУ незадовільний. Наголошувалося, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень.