Новые зарплаты в армии: министр обороны рассказал, кто и на сколько будет получать больше

Новые зарплаты в армии, фото — "Прямой"

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С 1 января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины будет увеличено.

Об этом 29 декабря во время рабочей поездки в Харьковскую область рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщила пресс-служба Минобороны.

Министр сказал, что 28 декабря подписал приказ, согласно которому, с 1 января 2019 года повышается денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Глава оборонного ведомства объяснил, что в следующем году командир бригады, ранее получавший 17−18 тыс. грн, будет зарабатывать почти 26 тыс.

Командир батальона вместо 14 тыс. будет получать 19−23 тыс., а денежное довольствие командира роты составит 16 тыс. грн (сейчас — 12).

Полторак вспомнил, что в 2014 году минимальное денежное содержание солдата-контрактника составляло лишь 600 грн. В 2018 году эта сумма составляла уже более 7 тыс.

В 2019 году военнослужащие по контракту будут получать более 10 тыс. грн.

Министр отметил, что минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил составит более 20 тыс. грн.