«Сухой закон» на зимние праздники: ученые рассказали, к чему приведет добровольный отказ от алкоголя

Временный отказ от алкоголя положительно влияет в долгосрочной перспективе, фото — YouTube

https://racurs.ua/n116272-suhoy-zakon-na-zimnie-prazdniki-uchenye-rasskazali-k-chemu-privedet-dobrovolnyy-otkaz.html

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Отказ от алкоголя всего на месяц способствует снижению веса, улучшению общего тонуса, состояния кожи и дальнейшему уменьшению употребления спиртных напитков.

К такому выводу пришли ученые из университета Сассекса, сообщает Еurekalert.

Ученые провели исследование, во время которого предложили 800 участникам эксперимента на месяц отказаться от алкоголя. Результаты оказались очень неожиданными.

Немало британцев из года в год участвуют во флэшмобе «сухой январь». Впоследствии ученые собирают данные о самочувствии, весе и пищевых привычках участников эксперимента.

В этом году количество дней, когда люди, которые в январе придерживались «сухого закона», употребляли алкоголь, сократилось с 4,3 до 3,3 в неделю.

Объем спиртного, выпиваемого в день, сократился с 8,6 до 7,1 условных единиц. Количество дней, когда люди напивались, уменьшилось в среднем с 3,4 до 2,1 в месяц.

Другие результаты по итогам «сухого января» такие:

93% участников чувствовали, что «сделали что-то важное»

88% — сэкономили деньги

82% — задумались об употреблении алкоголя

80% — почувствовали, что стали лучше контролировать свои привычки

76% — осознали, что они слишком часто выпивают

71% — поняли, что им не нужно пить, чтобы повеселиться

70% — заявляли об общем улучшении здоровья

71% — начали стали лучше спать

58% — похудели

57% — имели лучшую концентрацию

54% — сообщили, что их кожа стала здоровой

Ученые пришли к выводу, что простой отказ от алкоголя на месяц помогает людям пить меньше в долгосрочной перспективе.

Напомним, что в феврале этого года Всемирная организация здравоохранения официально заявила о связи употребления алкоголя и различных онкологических заболеваний.