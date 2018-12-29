Четверо пьяных полицейских избили и ограбили прохожего в Кременчуге

Оборотни в погонах вместо того, чтобы охранять общественный порядок, ограбили прохожего в Кременчуге, фото — Твиттер

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Racurs.ua

Четырех полицейских задержали в Кременчуке (Полтавская область) по подозрению в избиении и ограблении прохожего.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), разбойное нападение произошло вечером 27 декабря.

Пьяные сотрудники патрульной полиции напали на прохожего, нанесли ему телесные повреждения и забрали деньги.

Территориальное управление ГБР в Полтаве открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

В субботу, 29 декабря, четырех сотрудников полиции задержали, в их домах провели обыски.