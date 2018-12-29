Четверо п’яних поліцейських побили і пограбували перехожого у Кременчуці

Перевертні у погонах замість того, щоб охороняти громадський порядок, пограбували перехожого у Кременчуці, фото - Твіттер

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Чотирьох поліцейських затримано у Кременчуці (Полтавська область) за підозрою у побитті та пограбуванні перехожого.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР), розбійний напад стався увечері 27 грудня.

Працівники патрульної поліції напідпитку напали на перехожого, завдали йому тілесних ушкоджень і забрали гроші.

Територіальне управління ДБР в Полтаві відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) і ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України.

У суботу, 29 грудня, чотирьох співробітників поліції затримали, у їхніх домівках провели обшуки.