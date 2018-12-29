Меркель бореться за українських моряків і знову подзвонила Путіну

Меркель знову вимагала звільнити українськимх моряків, фото — "Фокус"

https://racurs.ua/ua/n116270-merkel-boretsya-za-ukrayinskyh-moryakiv-i-znovu-podzvonyla-putinu.html

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Канцлер ФРН Ангела Меркель ще раз зателефонувала російському президенту Володимиру Путіну, щоб обговорити питання звільнення полонених українських моряків.

Меркель закликала Путіна звільнити моряків і позиція німецької сторони взята до відома, повідомив 29 грудня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У Кремлі детально не коментують вже другого впродовж двох тижнів дзвінка Меркель.

«Зараз моряки знаходяться під слідством. Все, що з ними відбувається, стосується російського законодавства. Справді, ця тема піднімалася пані Меркель під час вчорашньої телефонної розмови. Путін дав свої роз’яснення», — сказав Пєсков.

На питання, чи впливають подібні заклики на позицію Москви, прес-секретар президента РФ відповів, що Кремль приймає до відома подібні заяви, але «вони не можуть бути підставою для зміни російського законодавства або для того, щоб хтось відступав від нього».

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 грудня, Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію повернути Україні захоплені кораблі та звільнити їх екіпажі.

Берлін та Париж у спільній заяві вимагають дотриматися в Чорному та Азовському морях свободи судноплавства — безпечний, вільний і безперешкодний транзит для всіх кораблів, які прямують через Керченську протоку, а також про «негайного і безумовного звільнення всіх незаконно затриманих українських моряків».

Попередня телефонна розмова Меркель і Путіна відбулася 11 грудня за ініціативою німецької сторони.