Звільнення українських моряків вимагають Меркель і Макрон у спільній заяві

Берлін та Париж вимагають у Росії випустити захоплених моряків, фото — Bild

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Звільнити українських моряків, полонених у Керченській протоці 25 листопада, вимагає спільна заява канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Берлін та Париж вимагають, щоб Росія випустила захоплених моряків, повідомляє 28 грудня Reuters.

У заяві йдеться й про свободу судноплавства — безпечний, вільний і безперешкодний транзит для всіх кораблів, які прямують через Керченську протоку, а також про «негайне і безумовне звільнення всіх незаконно затриманих українських моряків».

«Моряки повинні святкувати майбутні свята зі своїми сім’ями», — зазначили у заяві Ангела Меркель та Еммануель Макрон.

Окремо Париж та Берлін згадали про ситуацію в анексованому Криму.

Півострів глави держав назвали таким, що «приєднали до Росії у порушення міжнародного права». Меркель і Макрон нагадали про використання військової сили Росією в Керченській протоці, блокування Росією Азовського моря, а також порушення прав людини в Криму.

На початку грудня Ангела Меркель закликала Володимира Путіна звільнити з полону українських військовополонених моряків та повернути Україні захоплені кораблі під час телефонної розмови.

Згодом Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо проблеми мілітаризації Криму, а також частин Азовського і Чорного морів.