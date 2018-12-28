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Берлин и Париж требуют от России выпустить захваченных моряков, фото — Bild

Освобождения украинских моряков требуют Меркель и Макрон в совместном заявлении

28 дек 2018, 15:56
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Освободить украинских моряков, плененных в Керченском проливе 25 ноября, требует совместное заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрон.

Берлин и Париж требуют, чтобы Россия отпустила захваченных моряков, сообщает 28 декабря Reuters.

В заявлении говорится и о свободе судоходства — безопасном, свободном и беспрепятственном транзите для всех кораблей, следующих через Керченский пролив, а также о «немедленном и безусловном освобождении всех незаконно задержанных украинских моряков».

«Моряки должны праздновать предстоящие праздники со своими семьями», — отметили в заявлении Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Отдельно Париж и Берлин вспомнили о ситуации в аннексированном Крыму.

Полуостров главы государств назвали «присоединенным к России в нарушение международного права». Меркель и Макрона напомнили об использовании военной силы Россией в Керченском проливе, блокировании Азовского моря, а также нарушении прав человека в Крыму.

В начале декабря Ангела Меркель призвала Владимира Путина освободить из плена украинских военнопленных моряков и вернуть Украину захваченные корабли во время телефонного разговора.

Впоследствии Генассамблея ООН приняла резолюцию относительно проблемы милитаризации Крыма, а также частей Азовского и Черного морей.


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