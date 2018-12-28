Погода в Украине на 29 декабря: синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде во всех областях (КАРТА)

Зимняя погода. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116238-pogoda-v-ukraine-na-29-dekabrya-sinoptiki-preduprejdaut-o-mokrom-snege-i-dojde-vo-vseh-oblastyah.html

Racurs.ua

Погода в Украине в ближайшие сутки будет разнообразной. В западных и южных регионах днем ожидается плюсовая температура, а в восточных областях — до 10° мороза.

Завтра по всей территории страны прогнозируется дождь и мокрый снег. Ветер ожидается северо-западный и юго-восточный 7−12 м/сек. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 29 декабря ночью и днем будет падать снег. Температура воздуха ночью 0−2° ниже нуля, днем от 0° до 2° мороза.

Во Львове завтра ожидается снег с дождем ночью и днем. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, днем плюс 3−5°.

В Одессе в субботу Гидрометцентр предупреждает жителей курортного города о мокром снеге и дожде. Температура ночью от 0° до 2° тепла, днем температура воздуха прогреется до 3−5° тепла.

В Днепре в завтрашний выходной синоптики обещают осадки в виде снега в течение суток. Ночью температура воздуха составит от 0° до 2° мороза, днем тоже температура воздуха 0−2° ниже нуля.

В субботу, 29 декабря, жителей Харькова предупреждают об осадках — в областном центре будет идти снег ночью и днем. Температура ночью составит 8−10° ниже нуля по Цельсию, днем минус 3−5°.

В Карпатах завтра ночью ожидается снег, а днем без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 1−3° мороза, а днем ожидается плюсовая температура — до 4−6° тепла.

Геомагнитное состояние в Украине 29 декабря ожидается неспокойным. Ночью и утром прогнозируют слабую геомагнитную бурю, а в течение суток вероятны небольшие возмущения.

Напомним, 28 декабря в Украине прогнозировали пасмурную погоду, кроме того на всей территории обещали осадки в виде дождя и мокрого снега.