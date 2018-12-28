Погода в Україні на 29 грудня: синоптики попереджають про мокрий сніг та дощ в усіх областях (КАРТА)

Зимова погода. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода в Україні найближчої доби буде різноманітна. У західних та південних регіонах вдень очікується плюсова температура, а в східних областях до 10° морозу.

Завтра по всій території країни прогнозується дощ та мокрий сніг. Вітер очікується північно-західний та південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 29 грудня вночі та вдень падатиме сніг. Температура повітря вночі 0−2° нижче нуля, вдень від 0° до 2° морозу.

У Львові завтра очікується сніг з дощем вночі та вдень. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, вдень плюс 3−5°.

В Одесі в суботу Гідрометцентр попереджає мешканців курортного міста про мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 0° до 2° тепла, вдень температура повітря прогріється до 3−5° тепла.

У Дніпрі у завтрашній вихідний синоптики обіцяють опади у виді снігу протягом доби. Вночі температура повітря становитиме від 0° до 2° морозу, вдень теж температура повітря 0−2° нижче нуля.

У суботу, 29 грудня, мешканців Харкова попереджають про опади — в обласному центрі сніжитиме вночі та вдень. Температура вночі становитиме 8−10° нижче нуля за Цельсієм, вдень мінус 3−5°.

У Карпатах завтра вночі очікується сніг, а вдень без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° морозу, а вдень очікується плюсова температура — до 4−6° тепла.

Геомагнітний стан в Україні 29 грудня очікується неспокійним. Вночі та вранці прогнозують слабку геомагнітну бурю, а протягом доби ймовірні невеликі збурення.

Нагадаємо, 28 грудня в Україні прогнозували похмуру погоду, крім того на всій території обіцяли опади у виді дощу та мокрого снігу.