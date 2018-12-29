Меркель борется за украинских моряков и снова позвонила Путину

Меркель снова требовала освободить украинськимх моряков, фото — "Фокус"

https://racurs.ua/n116270-merkel-boretsya-za-ukrainskih-moryakov-i-snova-pozvonila-putinu.html

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель еще раз позвонила российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить вопрос освобождения пленных украинских моряков.

Меркель призвала Путина освободить моряков и позиция немецкой стороны принята к сведению, рассказал 29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле подробно не комментируют уже второй в течение двух недель звонок Меркель.

«Сейчас моряки находятся под следствием. Все, что с ними происходит, касается российского законодательства. Действительно, эта тема поднималась госпожой Меркель во время вчерашней телефонной беседы. Путин дал свои объяснения», — сказал Песков.

На вопрос, влияют ли подобные призывы на позицию Москвы, пресс-секретарь президента РФ ответил, что Кремль принимает к сведению подобные заявления, но «они не могут быть основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от него».

Напомним, что в пятницу, 28 декабря, Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию вернуть Украине захваченные корабли и освободить их экипажи.

Берлин и Париж в совместном заявлении требуют соблюсти в Черном и Азовском морях свободу судоходства — безопасный, свободный и беспрепятственный транзит для всех кораблей, следующих через Керченский пролив, а также «немедленное и безусловное освобождение всех незаконно задержанных украинских моряков».

Предыдущий телефонный разговор Меркель и Путина состоялся 11 декабря по инициативе немецкой стороны.