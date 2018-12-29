Роман Сущенко находится в карцере. Фото: Цензор.НЕТ

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Racurs.ua

Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в российской колонии, поместили в карцер накануне Нового года.

Украинский политзаключенный уже третий Новый год будет встречать за решеткой. Об этом 29 декабря сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Денисова со ссылкой на слова жены политзаключенного написала, что Сущенко поместили в карцер и откровенно над ним издеваются.

Сотрудники колонии заставляют украинца просыпаться раньше всех узников — в 5.00. Кроме того, у него изымают постельные принадлежности.

«И это жестокое обращение с нашим Романом происходит накануне новогодних праздников», — говорится в сообщении.

Омбудсмен добавила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием немедленно выяснить основания помещения Сущенко в карцер. Денисова требует прекратить нарушать права украинца.

Как известно, прошло два года со времени задержания российскими силовиками журналиста Романа Сущенко. Украинца задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинения в «шпионаже» по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде до 20 лет лишения свободы. Российские спецслужбы утверждали, что Сущенко якобы является украинским шпионом, который в РФ собирал сведения о военных силах противника.

Напомним, 12 сентября Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию и признал законным решение Московского городского суда, согласно которому Сущенко приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. До этапирования из следственного изолятора Лефортово украинцу предоставили право на шесть телефонных звонков и свидание с родными.