Подводный тоннель соединит Германию и Данию: Берлин одобрил строительство масштабного проекта

Подводный тоннель соединит Германию и Данию. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

В Европе построят подводный тоннель, который соединит Германию и Данию — немецкий остров Фемарн и датский Лолланд.

Проект обойдется в 8 млрд евро, а протяженность тоннеля под водой составит 19 км. Внутри тоннеля построят автомобильную трассу на четыре полосы и две железнодорожные колеи. Об этом сообщает Reuters.

Планируется, что после того, как тоннель начнут эксплуатировать, то он отойдет Дании. Копенгаген будет покрывать большую часть расходов, часть средств будет поступать из бюджета Европейского Союза.

Сейчас Фемарн соединен с материковой Германией автомобильной дорогой.

Инициаторы строительства подводного тоннеля считают, что благодаря проекту повысится скорость передвижения. Планируется, что услугами тоннеля будут пользоваться жители немецких Гамбурга, Бремена и Ганновера, а также столицы Дании Копенгагена и шведского Мальме.

Напомним, 18 декабря основатель SpaceX и Tesla Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. В будущем для быстрых перемещений по тоннелю в машины будут встраивать выдвижные боковые колеса, способные выдвигаться и собираться по необходимости.