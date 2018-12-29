Підводний тунель з'єднає Німеччину та Данію: Берлін схвалив будівництво масштабного проекту

Підводний тунель з’єднає Німеччину та Данію. Фото: flickr.com

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В Європі побудують підводний тунель, який з'єднає Німеччину та Данію — німецький острів Фемарн і датський Лолланд.

Проект коштуватиме 8 млрд євро, а протяжність тунелю під водою складе 19 км. Всередині тунелю побудують автомобільну трасу на чотири смуги та дві залізничні колії. Про це повідомляє Reuters.

Планується, що після того, як тунель почнуть експлуатувати, то він відійде Данії. Копенгаген покриватиме більшу частину витрат, частина коштів надходитиме з бюджету Європейського Союзу.

Наразі Фемарн з'єднаний з материковою Німеччиною автомобільною дорогою.

Ініціатори будівництва підводного тунелю вважають, що завдяки проекту підвищиться швидкість пересування. Планується, що послугами тунелю користуватимуться мешканці німецьких Гамбурга, Бремена та Ганновера, а також столиці Данії Копенгагена й шведського Мальме.

Нагадаємо, 18 грудня засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск відкрив перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом. У майбутньому для швидких переміщень по тунелю в машини будуть вбудовувати висувні бічні колеса, здатні висуватися й збиратися за необхідністю.