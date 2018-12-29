Не зрозуміли жартів: пранкера із Пакистану застрелили під час розіграшу

Пранкера вбили під час розіграшу

https://racurs.ua/ua/n116267-ne-zrozumily-jartiv-prankera-iz-pakystanu-zastrelyly-pid-chas-rozigrashu.html

Racurs.ua

Застрелили пранкера Рана Зухайр, який лякав людей, зображуючи привида в парку. Зухайр з простирадлом на голові намагався налякати сім’ю та загинув від вогнепальних поранень.

Інцидент стався у Пакистані. Пранкера застрелив один з членів сім’ї, яку він лякав. Глава сім’ї не зрозумів жарту й вистрілив у жартівника, коли той намагався їх налякати. Про це повідомляє Medialeaks із посиланням на газету Pakistan Today.

Від вогнепальних поранень Рана Зухайр загинув миттєво. Поліцейські затримали ще двох пранкерів, які працювали спільно із загиблим. Їх підозрюють у підбурюванні вбивства свого друга.

Пранкери запустили канал Lahori Vines в листопаді 2018 року, їхні відео набрали 118 тис. переглядів.

Нагадаємо, росіяни Володимир Краснов та Олексій Столяров, яких називають Jerky Boys of Russia розіграли міністра енергетики США Ріка Перрі. Один із пранкерів видав себе за прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.