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Ракурс
Пранкера убили во время розыгрыша

В Пакистане застрелили пранкера, который изображал призрака

29 дек 2018, 13:54
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Застрелили пранкера Рана Зухайр, который пугал людей, изображая призрака в парке. Зухайр с простыней на голове пытался напугать семью и погиб от огнестрельных ранений.

Инцидент произошел в Пакистане. Пранкера застрелил один из членов семьи, которую он пугал. Глава семьи не понял шутки и выстрелил в шутника, когда тот пытался их напугать. Об этом сообщает Medialeaks со ссылкой на газету Pakistan Today.

От огнестрельных ранений Рана Зухайр погиб мгновенно. Полицейские задержали еще двух пранкеров, которые работали совместно с погибшим. Их подозревают в подстрекательстве убийства своего друга.

Пранкеры запустили канал Lahori Vines в ноябре 2018 года, их видео набрали 118 тыс. просмотров.

Напомним, россияне Владимир Краснов и Алексей Столяров, которых называют Jerky Boys of Russia разыграли министра энергетики США Рика Перри. Один из пранкеров выдал себя за премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.


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