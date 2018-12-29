Россия запретила импорт ряда товаров из Украины

Россия ответила на украинские санкции. Фото: Nc4.info

https://racurs.ua/n116266-rossiya-zapretila-import-ryada-tovarov-iz-ukrainy.html

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Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров. Таким образом в Москве ответили на украинские санкции.

Об этом 29 декабря написал глава российского правительства Дмитрий Медведев на собственной странице в Twitter.

«Подписал соответствующее постановление», — говорится в сообщении.

В заявлении, которое опубликовано на сайте российского правительства указано, что запрет касается товаров, которые производятся на территории Украины или же следуют в РФ через украинскую территорию.

Утвержден список товаров, которые попадают под запрет. Это промышленные товары, сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

В российском правительстве отмечают, что Москва может отменить экономические ограничения, если Киев отменит эмбарго на товары из РФ.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года запрет на ввоз в Украину некоторых российских товаров. В утвержденный перечень входят: пищевая продукция, косметические средства личной гигиены, продукция химической промышленности для сельского хозяйства, железнодорожное оборудование.

Впоследствии, 27 декабря, Кабинет министров расширил перечень российских товаров, в отношении которых применяются санкции. Под запрет попали кукурузный крахмал, глюкоза, сироп из глюкозы, мальтодекстрин (натуральный подсластитель) и мальтодекстриновий сироп российского производства.