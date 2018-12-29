Автобус с пассажирами перевернулся на Львовщине, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП на Львовщине. Фото: Игорь Зинкевич в Facebook

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Racurs.ua

На Львовщине перевернулся пассажирский автобус. Есть пострадавшие, которые получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

Автопроисшествие произошло утвром 29 декабря вблизи населенного пункта Запытов. Очевидцы ДТП сообщили, что столкнулись пригородный автобус и легковой автомобиль Audi (Ауди). Об аварии 29 декабря координатор общественной организации «Варта 1» Игорь Зинкевич написал на своей странице в Facebook.

По словам свидетелей, в автомобиле «Ауди» выстрелило заднее левое колесо, в результате чего иномарку начало «бросать» по трассе. Водитель маршрутки пытался избежать прямого столкновения и маневрировал.

Транспортные средства все же столкнулись: автобус съехал в кювет, а легковушка врезалась в бордюр.

Пока неизвестно, сколько человек получили травмы в результате ДТП.

Напомним, 27 декабря в Киевской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием общественного транспорта. В результате аварий телесные повреждении различной ступней тяжести получили около 15 пассажиров из двух маршруток.